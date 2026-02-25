Лайфстайл:

Петиция за цената на тока на ПП-ДБ е популистка: Цените на тока у нас са сред най-ниските в ЕС

25 февруари 2026, 13:25 часа 308 прочитания 0 коментара
Изглежда странно партия, която се бори за върховенство на правото, да иска оставката на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) с "Петиция срещу високите цени на тока" и заради "хиляди български граждани [, получили] необичайно високи сметки за електроенергия за декември 2025 г. и януари 2026 г." Това пише във Фейсбук Калоян Стайков,  председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт (ИЕМ) по повод искане на ПП-ДБ.

Трети най-ниски цени в ЕС

Той подчертава, че "цените на ел. енергията за домакинства са третите най-ниски в ЕС след Малта и Унгария, а увеличението, в сравнение с предния ценови период, е 2,58%, така че не става ясно какво се има предвид със "заради високите цени".

"Хилядите жалби по официална информация до 19 февруари са 2200 в сравнение с 2024 г. - 947, 2023 г. - 1302, 2022 г. - 1267, 2014 г. - 7756. Почти половината от тях показват същото или по-ниско потребление през декември 2025 г. в сравнение с ноември 2025 г. Не става ясно защо се изпращат жалби за непроменено или по-ниско потребление, а оттам - сметка", посочва Стайков.

"Условията за предсрочно прекратяване на правомощията на членове на КЕВР са разписани в чл. 12б от Закона за енергетиката и не включват "Петиция от граждани". Условията за избор, дейност и прекратяване на правомощията на членове са базирани на европейското прави и най-добрите световни практики. Не става ясно как 2200 жалби от около 4,6 млн. битови потребители са основание за пренебрегване на правото", обяснява той.

Единственото, което е ясно е, че предстоят избори, заключва Стайков.

