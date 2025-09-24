Община Пазарджик отстранява изсъхнали опасни дървета в парк „Стадиона“

В пространството се появиха неистински твърдения, че в парк „Стадиона“ се „секат дървета без причина“. Община Пазарджик информира гражданите, че в момента на терен се извършват санитарни дейности – подкастряне и премахване само на сухи, опасни или необратимо увредени дървета и клони, с цел гарантиране на безопасността на посетителите. В района повече от 20 години не е правена системна санитарна поддръжка. През този дълъг период част от дърветата са остарели, други са изсъхнали или заболели, като се наблюдават кухини, гниене, напуквания и тежки сухи клони. Липсата на редовно поддържане, в комбинация с екстремни летни горещини и суша, уплътнени градски почви и ограничено пространство за корените, както и болести и вредители, е довела до състояние, което крие реален риск от падане на клони или цели дървета.

Всички действия се извършват след оглед от компетентни експерти и по утвърден списък за санитарни намеси. Зоните се обезопасяват, а работата се изпълнява по график и при спазване на изискванията за опазване на градската зеленина. Не се случва масирано разчистване, а за минимално необходима намеса там, където продължаването на живот на дървото не е възможно или е опасно.

Община Пазарджик ще осъществи планирано възстановяване на зеленината през идната седмица. На мястото на премахнатите опасни дървета ще бъдат засадени нови 50 дървета от подходящи за градска среда видове, сред които чинар, ясен, върба и бреза. Целта е паркът да бъде едновременно зелен и безопасен и това да бъде трайна политика по възстановяването на зелените площи в града.