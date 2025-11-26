Студио Actualno:

Община Пазарджик завърши следващия етап от цялостната реновация на местния парк

Преди година започна обновяването на пространството, като първата основна дейност беше изграждането на ново парково осветление. Монтирани бяха 15 нови осветителни стълба и прокарани стотици метри ново окабеляване – подобрение, което върна сигурността и осветеността на място, оставащо в тъмнина повече от две десетилетия. Новата поливна система в парка е напълно завършена и функционира. Новите пръскачки работят по пълния си капацитет, като системата е изградена съобразно съвременните стандарти за равномерно, автоматизирано и устойчиво напояване на зелените площи.

Проектът е финансиран по Програмата за капиталови инвестиции на Бюджет 2025 и е част от последователните усилия на Община Пазарджик за възстановяване, модернизиране и развитие на парковете и зелените площи в града.

До края на годината в парка ще бъде завършена и нова многофункционална голяма детска площадка, която ще обогати зоната за отдих и ще я направи още по-привлекателна за децата и семействата от квартала.

В ранна пролет е предвидено и изцяло ново залесяване, което ще добави допълнителна зеленина и ще допринесе за завършения облик на обновеното пространство, както и в други такива из целия град. Община Пазарджик продължава да работи последователно за осигуряване на светли, безопасни и устойчиви зелени пространства, които да служат за отдих, спорт и ежедневни разходки на гражданите.

