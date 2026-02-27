Проектът „Талантливото поколение на Пазарджик“ продължава напред

Проектът „Талантливото поколение на Пазарджик“ на стойност 750 000 лева продължава напред. Това написа кметът на Пазарджи Петър Куленски в социалната мрежа "Фейсбук". След подадено възражение от страна на Община Пазарджик, Управляващият орган на Програмата прие аргументите на общинската администрация и допусна проекта до техническа и финансова оценкам, уточни той.

И благодари на д-р Весела Тодорова - директор на Дирекция „Образование и култура“ и адвокат Павлина Терзова – Старева за подготвеното възражение, както и на ФОНД ИГА, Младежки дом – Пазарджик и ДКТ „Константин Величков“, които с професионализъм и ангажираност участваха в подготовката на проектното предложение.

Община Пазарджик ще продължи целенасочено да работи за осигуряване на финансиране по проекти, насочени към развитие на образователната среда, подкрепа на младежките политики и повишаване на квалификацията и административния капацитет на общинската администрация.

В този контекст, още в понеделник ще бъдат входирани два нови проекта по програма „Еразъм+“, с които ще се разширят възможностите за обучение и обмен. Проектът продължава. Работата продължава, посочва Куленски.