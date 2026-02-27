Община Пазарджик ще отбележи Трети март с тържествено шествие и 100-метрово българско знаме

На 3 март (вторник) Община Пазарджик организира тържествено отбелязване на Националния празник на Република България – Деня на Освобождението. Празничната програма ще започне в 10:30 ч. с тържествено шествие, което ще тръгне от Читалище „Виделина“ и ще премине по по бул. България. Шествието ще бъде водено от внушително 100-метрово българско знаме – символ на признателност, национално достойнство и единство.

Събитието ще завърши на пл. „Константин Величков“, където ще се състои празничен концерт с участието на талантливи изпълнители и художествени състави.

Община Пазарджик кани всички граждани и гости на града да се включат в честванията, за да отдадем почит към паметта на предците ни и заедно да съхраним и предадем на следващите поколения духа на свободата, единството и националната гордост.