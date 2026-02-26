Още три населени места в Пазарджик с изцяло обновено улично LED осветление

Община Пазарджик завърши подмяната на уличното осветление в селата Ивайло, Главиница и Дебръщица. Дейностите са част от поетапната програма на Общината за модернизация на осветителната инфраструктура във всички населени места на територията ѝ.

В рамките на изпълнените дейности старите осветителни тела бяха заменени с нови, модерни и нергийно ефективни LED осветители, които осигуряват по-високо качество на осветеност, по-голяма сигурност за жителите и значително намаляване на разходите за електроенергия.

с. Ивайло – монтирани са 588 нови LED осветителни тела, които замениха 308 стари натриеви лампи

с. Главиница – монтирани са 398 нови LED осветителни тела, които замениха 260 стари натриеви лампи

с. Дебръщица – монтирани са 350 нови LED осветителни тела, които замениха 200 стари натриеви лампи

В началото на 2026 г. приключи и подмяната на осветлението в с. Драгор, където старите натриеви лампи бяха заменени с общо 293 нови, съвременни LED осветителни тела.

Увеличеният брой осветители допринася за по-добро покритие на уличната мрежа и повишена безопасност в населените места.

Съгласно утвърдения график започва и подмяната на уличното осветление в с. Црънча, където екипите вече работят на терен.

Община Пазарджик продължава последователното изпълнение на програмата си за модернизация на инфраструктурата, с приоритет подобряване качеството на живот и създаване на по-сигурна и устойчива среда за жителите на всички населени места в общината.