Община Пазарджик с кампания за регистрацията на домашните кучета

Община Пазарджик продължава активните си действия за ограничаване на популацията на безстопанствените кучета и насърчаване на отговорното отглеждане на домашни любимци. В рамките на кампанията, местната администрация напомня на собствениците, че регистрацията на кучетата е законово изискване, а при извършена доброволна кастрация не се дължи годишна такса.

Собствениците на кучета следва да подадат декларация за регистрация в тримесечен срок от придобиването на животното. Годишната такса за притежание на куче е 5.11 евро (10 лв.) и се заплаща до 31 март на съответната година в отдел „Местни данъци и такси“. Таксата се заплаща ежегодно или в едномесечен срок от придобиването на кучето.

Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, от годишна такса се освобождават собствениците на:

кастрирани кучета (освобождаването от такса се извършва след представяне на документ от лицензиран ветеринарен лекар, удостоверяващ извършена кастрация и издаване на собственика на потвърждение за освобождаването)

кучета на лица с увреждания;

служебни кучета в организации на бюджетна издръжка;

кучета, използвани от Българския червен кръст;

кучета, придружаващи или охраняващи селскостопански животни в регистрирани животновъдни обекти;

ловни кучета, собственост на лица с право на лов;

кучета с поставен микрочип – за първата година от регистрацията.

В тримесечен срок от придобиването на кучето собственикът подава декларация в кметството по постоянен адрес или седалище, като представя:

документ за собственост на кучето;

ветеринарномедицински паспорт с данни за кучето и собственика и поставена идентификация (микрочип);

документи, удостоверяващи основание за освобождаване от такса (например удостоверение за кастрация).

Община Пазарджик извършва проверки за регистрация на кучета както в града, така и в населените места на общината.

Съществен фактор за увеличаването на популацията остават нерегистрираните домашни кучета, поради което контролът и информираността са ключови. Голямата популация създава рискове както за хората, така и за самите животни, а Общината прилага последователна политика за контрол, включваща идентифициране, улавяне, кастрация и обработване на сигнали от граждани.

Кастрацията е утвърден и ефективен метод за контрол на кучешката популация, широко прилаган в редица европейски държави. Освен че ограничава неконтролираното размножаване, процедурата допринася за по-доброто здравословно състояние на животните. Проучванията показват, че кастрираните кучета често живеят по-дълго и са с по-нисък риск от хормонално зависими заболявания, включително определени онкологични състояния. Наблюдава се и по-спокойно поведение, намалена агресивност и по-слаб стремеж към бягство.

За повече информация и съдействие относно необходимите документи и процедурата по регистрация, гражданите могат да се обърнат към отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик – чрез електронната страница на общината (т. 17) или на единния номер за връзка *4400, избирайки звено 2 „Местни данъци и такси“.