Петър Куленски отказа номинация за Изпълнителния съвет на ПП „Продължаваме промяната“, за да насочи цялото си внимание към Пазарджик

През изминалите два дни кметът на Община Пазарджик Петър Куленски участва в Общото събрание на ПП „Продължаваме промяната“. Той благодари за поредната номинация за член на Изпълнителния съвет на партията и за доверието, което отново му се гласува. Поради огромната натовареност и отговорността, която работата му като кмет изисква 24/7, градоначалникът взе решение да откаже номинацията за членство в Изпълнителния съвет, тъй като не би могъл да изпълнява пълноценно задълженията, които тази позиция предполага,

Той остава член на Националния съвет на партията, като подчертава, че приоритетът му е изцяло насочен към "управлението и развитието на Пазарджик и преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена общината".

Снимка: БГНЕС

Четири имена извън Изпълнителния съвет на ПП

Четири от знаковите имена на "Продължаваме промяната" останаха извън новия Изпълнителен съвет на партия, стана ясно от решението на Общото събрание в неделя следобед, 28 септември. От новия състав отпадат Никола Минчев и Христо Петров (Ицо Хазарта), депутатът Лена Бориславова, както и кметът на Пазарджик Петър Куленски.

