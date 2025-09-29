Войната в Украйна:

Петър Куленски отказа номинация за Изпълнителния съвет на ПП „Продължаваме промяната“, за да насочи цялото си внимание към Пазарджик

29 септември 2025, 14:22 часа 354 прочитания 0 коментара
През изминалите два дни кметът на Община Пазарджик Петър Куленски участва в Общото събрание на ПП „Продължаваме промяната“. Той благодари за поредната номинация за член на Изпълнителния съвет на партията и за доверието, което отново му се гласува. Поради огромната натовареност и отговорността, която работата му като кмет изисква 24/7, градоначалникът взе решение да откаже номинацията за членство в Изпълнителния съвет, тъй като не би могъл да изпълнява пълноценно задълженията, които тази позиция предполага, 

Той остава член на Националния съвет на партията, като подчертава, че приоритетът му е изцяло насочен към "управлението и развитието на Пазарджик и преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена общината".

Четири имена извън Изпълнителния съвет на ПП

Четири от знаковите имена на "Продължаваме промяната" останаха извън новия Изпълнителен съвет на партия, стана ясно от решението на Общото събрание в неделя следобед, 28 септември. От новия състав отпадат Никола Минчев и Христо Петров (Ицо Хазарта), депутатът Лена Бориславова, както и кметът на Пазарджик Петър Куленски.

Делегатите избраха единодушно с 289 гласа "за" единствения кандидат за председател на ПП Асен Василев: "Обещах ви - ще се борим докрай": Асен Василев е избран за председател на "Продължаваме промяната".

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Пазарджик Продължаваме промяната Петър Куленски
