Пазарджик е домакин на Международен конкурс музикална академия „Нота по нота“

От 27 до 30 ноември 2025 г. Младежки дом – Пазарджик ще бъде домакин на двадесет и третото издание на Международен конкурс музикална академия „Нота по нота“ – един от най-престижните форуми за млади вокални таланти в България. Събитието традиционно привлича участници от страната и чужбина и предоставя професионална платформа за развитие на деца и младежи на възраст от 4 до 21 години.

През четирите конкурсни дни младите изпълнители ще се съревновават в три конкурсни тура и ще се обучават в рамките на богата обучителна програма, водена от изявени специалисти в областта на вокалното и сценичното изкуство. Форматът на академията запазва своя интегриран подход, комбиниращ конкурсни изяви и обучения, насочени към развитие на интерпретационни умения, сценично поведение, стилово многообразие и артистичност.

Обучителните сесии включват вокални ателиета, модули по сценично поведение, ателиета по джаз и импровизация, специализирани модули за китара, както и мотивационни срещи. Като част от програмата са предвидени и отворени сценични изяви на участниците, които традиционно се радват на силен интерес от страна на публиката.

Тази година форумът представя разширен и висококвалифициран експертен състав. В журито и сред водещите обучителни специалисти са проф. Етиен Леви (музикант и вокален педагог, солист на „Трик“, преподавател в Нов български университет), Мая Райкова (музикален продуцент в БНР, експерт в областта на джаз, поп и рок музика), Вики Алмазиду (джаз певица и вокален педагог с активна концертна дейност у нас и в чужбина), Стефан Филипов (музикален педагог, музикален продуцент и преподавател по китара) и Стефан Илчев (поп изпълнител и вокален педагог, завършил оперно пеене в НМА и с участия в оперни постановки).

Професионалистите ще водят обучителните ателиета през всички конкурсни дни, предоставяйки на участниците експертна обратна връзка, индивидуална работа и възможност за директен контакт с утвърдени имена в музикалната сцена.

Музикална академия „Нота по нота“ се реализира в рамките на проект BG-RRP-11.021-0019 „ПазАРТджик – градът с голямо културно сърце“ по компонент 11 „Социално включване“, Инвестиция 6 „Развитие на културните и творчески сектори“, процедура BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“. Проектът се изпълнява от Община Пазарджик и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.