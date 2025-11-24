Община Пазарджик с национална награда за принос в енергийната ефективност за 2025 г.

Община Пазарджик беше удостоена с престижната награда за съществен принос в сферата на енергийната ефективност за 2025 г., присъдена от Камарата на енергийните одитори в България. Отличието е признание за цялостната работа на общината по реализирани и текущи инициативи, насочени към намаляване на енергийното потребление, обновяване на сградния фонд и внедряване на иновативни зелени решения.

Наградата се присъжда за изпълнението на проекти за пет сгради – публична общинска собственост, както и петнадесет многофамилни жилищни сгради, на обща стойност 43 488 481 лева.

Община Пазарджик реализира редица ключови проекти, които съществено повишиха енергийната ефективност и качеството на живот в региона. Сред тях са реконструкцията и обновяването на старчески дом „Гаврил Кръстевич“ и старческия дом в село Главиница, изпълненият проект за енергийна ефективност на спортна зала „Хебър“, както и модернизацията на „Средношколското общежитие“, която осигури по-добри условия за учениците. Значим напредък се постига и чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност в тринадесет многофамилни жилищни сгради по първия етап на Плана за възстановяване, докато още две сгради са включени във втория етап и предстои да бъдат изпълнени. Успоредно с това напредва и проектът за обновяване на уличното осветление в 12 села, който ще доведе до значителни енергийни спестявания и по-висока безопасност за жителите.

Постигнатите резултати отразяват устойчивата политика на местната администрация и усилията ѝ за превръщането на Пазарджик в модерен, зелен и енергийно ефективен регион. Полученото отличие е доказателство за последователната работа на екипа на Общината и допълнително мотивира администрацията да развива нови устойчиви решения в полза на гражданите, утвърждавайки Пазарджик сред напредващите български общини в областта на устойчивото развитие и отговорното управление на ресурсите.