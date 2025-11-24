Започна освежаването на пътна маркировка на кръгово движение в Пазарджик

Днес екипи на Община Пазарджик започнаха освежаването на хоризонталната маркировка на кръговото кръстовище при паметника „Св. Св. Константин и Елена“ – едно от най-натоварените и ключови транспортни точки в града. Участъкът е първото кръгово кръстовище, когато се влиза в града откъм жп гарата, непосредствено преди мостa над река Марица. Дейностите се извършват през почивните дни, за да не се натоварва допълнително трафикът в района в работните дни.

Подходящите метеорологични условия позволиха дейностите по обновяване на пешеходните пътеки, ограничителните линии и обозначенията да се извършат в пълен обем. Мярката е част от системната програмата на Общината за повишаване на безопасността на движението и намаляване на предпоставките за пътни инциденти.

В следващия етап Община Пазарджик предвижда да продължи подобренията в района чрез цялостно обновяване на обозначенията, осъвременяване на визуалната информация и освежаване на маркировката и пешеходните пътеки. Паралелно с това ще бъдат реализирани допълнителни дейности, насочени към оптимизация на организацията на движението около кръговото. Напомня се на шофьорите да се придвижват с повишено внимание в района и да пазят здравето на служителите, които полагат маркировката. Община Пазарджик ще продължи последователно да работи за по-добра видимост, по-сигурни кръстовища и модерна транспортна инфраструктура в града.