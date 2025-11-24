Община Пазарджик спечели проект за изграждане на фотоволтаични системи

Община Пазарджик получи одобрение за финансиране в размер на 973 092,68 лева по процедура BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“. Проектът се финансира по Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на Инвестиция 5 (C13.I5) на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България и представлява едно от най-големите одобрени предложения сред всички български общини.

Проектът има висока обществена значимост, а основната цел на инвестицията е подобряване на енергийната ефективност, ускорена модернизация на общинската инфраструктура, намаляване на енергийната зависимост и повишаване на устойчивостта на социалните услуги, предоставяни като делегирана държавна дейност на територията на Община Пазарджик.

Основните дейности, които включва проектът са инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в социални услуги и закупуване на електрическо превозно средство и зарядна станция.

Мярката за инсталиране на фотоволтаични системи включва монтиране на ФЕЦ с мощност от 15 до 30 kW на всяка социална услуга, разположена в сграда общинска собственост и обхваща услуги за деца, възрастни хора и лица с увреждания – ключови групи, нуждаещи. Системите са предназначени за собствено потребление, като се очаква минимум 30% намаление на консумацията на първична енергия от невъзобновяеми източници. Мярката предвижда изграждане на ФЕЦ в:

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/ – гр. Пазарджик

Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ЗЖ/ – гр. Пазарджик

Защитено жилище за пълнолетни лица с физически увреждания /ЗЖ/– гр. Пазарджик

Приют за бездомни лица – гр. Пазарджик

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ЦНСТ/ - с. Хаджиево

Център за настаняване от семеен тип за с деменция /ЦНСТ/ - гр. Пазарджик

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – /ЦНСТ/ гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ №117

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания –/ЦНСТ/ гр. Пазарджик, ул. „Яков Матакиев“ №19

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – /ЦНСТ/ гр. Пазарджик

Комплекс за социални услуги за деца и семейства /ЦОП и ЗМБ/ - гр. Пазарджик.

Община Пазарджик ще може да придобиеедно електрическо превозно средство, предназначено изцяло за нуждите на социалните услуги. Ще бъде инсталирана зарядна станция с мощност минимум 22 kW, разположена в двора на Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич“. Мярката подкрепя модернизацията и екологизацията на автопарка в социалната сфера, включително мобилните услуги в общността и в домашна среда.

Одобреният проект затвърждава надграждащата позиция на Община Пазарджик сред българските общини в областта на зелените политики, устойчивото развитие и социалната подкрепа. Реализирането му ще осигури по-високо качество на социалните услуги, по-ниски енергийни разходи и екологосъобразна мобилност - в полза на най-уязвимите жители на общината.