Санирането на още два жилищни блока започва в Пазарджик

Община Пазарджик стартира енергийно обновяване на още два адреса – ул. „Димитър Греков“ №14, 16А, 16Б и 18 и ул. „Проф. Иван Батаклиев“ №10 (вх. А и Б). Инициативата е част от последователната програма на общината за по-висок комфорт, по-ниски енергийни разходи и удължен живот на жилищния фонд.

Обхват – общо за двата обекта. Проектът обхваща две жилищни сгради с общо шест входа – четири на ул. „Димитър Греков“ и два на ул. „Проф. Иван Батаклиев“. И двете са по осем надземни етажа с един полуподземен сутерен. Общият брой жилища е 96.

Застроената площ в сумарен вид е приблизително 1 500,45 m², от които 1 005,45 m² са на „Д. Греков“, а 495 m² – на „Проф. Ив. Батаклиев“. Разгънатата застроена площ възлиза общо на около 13 484 m² – 9 200 m² за „Д. Греков“ (включително сутерен) и 4 284 m² за „Проф. Ив. Батаклиев“ (включително сутерен). По предоставените показатели обемите са както следва: при „Проф. Ив. Батаклиев“ общият обем е 12 950 m³, а при „Д. Греков“ нетният отопляем обем е 17 949 m³, с брутен отопляем обем 22 437 m³.



Основни дейности по проектите:

Топлоизолация на външни стени, покрив и под/сутерен

на външни стени, покрив и под/сутерен Подмяна на дограма и входни врати

и входни врати Обновяване/защита на бетонови конструкции ; укрепване на балконски стени (при нужда)

; укрепване на балконски стени (при нужда) Ремонт на тераси, козирки, покривни ламарини , монтаж на ламаринени обшивки и шапки

, монтаж на ламаринени обшивки и шапки Ремонт на комини

Нова мълниезащитна инсталация

Мерки за противопожарна безопасност

Дейностите не засягат носещата конструкция, не променят предназначението на помещенията и не увеличават съществуващите натоварвания.

Очаквани резултати и ползи.





И двете сгради ще постигнат енергиен клас „А“, характерен за ново строителство. Очакваното намаление на годишните емисии CO₂ е над 214 t/год., разпределени приблизително на 144,52 t/год. за „Д. Греков“ и около 70 t/год. за „Проф. Ив. Батаклиев“. Прогнозният специфичен годишен разход на енергия е ≤ ~88 kWh/m² (ориентир по проекта на „Д. Греков“), като по „Проф. Ив. Батаклиев“ над 20% от енергията ще идва от възобновяеми източници. Това означава по-ниски сметки за отопление/охлаждане, по-висок топлинен и звуков комфорт, по-добро качество на въздуха, по-сигурна и модерна среда; повишена стойност на имотите.

Финансиране и изпълнение

Проектите се финансират на 100% чрез Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС (чрез МРРБ). Община Пазарджик координира процеса с етажните собствености, осигурява строителен надзор и временна организация, съобразена с ежедневието на живущите. При възникнали неудобства ще се реагира по бърза процедура и в постоянна комуникация с гражданите и изпълнителите.