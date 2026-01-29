Втори ден без вода: Перничани са гневни

Повече от 24 часа целият Перник и околните села нямат вода заради превключване на водопровод от язовир Студена, предаде БГНЕС. Целият град е без вода вече втори ден. От дружеството обясниха, че водопроводът е превключен успешно и че водата ще бъде пусната на абонатите първо в 21 ч. снощи, след това съобщиха, че ще бъде пусната в 6 ч. тази сутрин. Но и това не се случи. Социалните мрежи се взривиха с обвинения отново към дружеството, като спирането на водата за по-дълго време не е за първи път. Ето и последното съобщение на ВиК Перник:

Кога ще дойде водата

Още: Няколко часа безводие в Пернишко

Снимка ФБ група “Снимай Перник, нека всички видят“

“Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник информира своите абонати, че приключиха монтажните дейности по превключване на съществуващия довеждащ водопровод, захранващ градските резервоари на гр. Перник, към новоизграденото трасе по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” финансиран no Onepaтивна npoграма “Oколна cpеда 2014 – 2020 г.“

Още: Критично положение край Перник: Скъса се дигата на река Струма (ВИДЕО+СНИМКИ)

С цел гарантиране сигурността на системата, осигуряване на безопасната й експлоатация, както и с цел предотвратяване на възможни аварийни ситуации възстановяване на водоподаването от яз. “Студена” ще стартира около 6:00 часа на 29 януари 2026 г.

Възстановяването на водоподаването към гр. Перник и околните населени места, засегнати от превключването на довеждащия водопровод, ще започне поетапно след това и се очаква да приключи в рамките на няколко часа в същия ден.

Припомняме, че от ВиК Перник преди дни бяха обещали на хората спирането на водата да е само няколко часа.

Още: Пуснаха парното в Перник