Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 14 МИР - Перник

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 14 МИР - Перник за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Кристина Николаева Петкова

2. Ивайло Александров Спасов

3. Моника Манолова Ангелова

4. Калин Пламенов Соколов

5. Румен Калинов Стефанов

6. Велин Велков Младенов

7. Антонио Руменов Григоров

8. Милена Любомирова Исаева

