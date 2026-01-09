Светът на "Сурва": Идват групи от САЩ до Индонезия

Международният колорит на най-големия маскараден фестивал в Европа ще заблести по-силно от всякога. Повече от 30 чуждестранни групи с няколкостотин участници от Франция, САЩ, Ирландия, Индонезия, Португалия, Италия, Хърватска, Испания, Сърбия, Гърция, Словения Северна Македония, Румъния и други страни се включват в двата уикенда на XXXII издание на фестивала "Сурва" 2026, съобщиха организаторите на празника.

В Перник ще бъде и китайският дракон на Институт "Конфуций" при Великотърновския университет, като танцът на дракона ще бъде представен от ученици на СУ "Васил Левски" гр. Русе, които за втори път участват във фестивала.

Чуждестранните гости ще ни отведат на едно магично пътешествие, изпълнено с разнообразие от култури, традиции и маскарадни обичаи, които ни свързват и обединяват, коментират организаторите на фестивала.

"В Перник, между 16 и 25 януари, ще видим не просто дефилета, а феерия от звуци, цветове и ритуали, пренесени от близо и далеч. Отново очакваме групи с впечатляващи костюми и хореографии, които ще ни докажат, че маскарадните игри са език без граници", допълват те.

2 уикенда маскарадни дефилета

Маскарадните дефилета на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва" ще се проведат в два уикенда – 17–18 януари и 24–25 януари 2026 г. Съвсем скоро ще бъде публикувана и пълната програма на дефилетата.

От 16 до 25 януари Перник ще бъде домакин на фестивала, който тази година отбелязва 60 години от първото си издание през 1966 г.

Поради големия интерес и увеличения брой участници, дефилетата на маскарадните групи са разпределени в два поредни уикенда. Участие са потвърдили групи с над 13 000 участници от България и чужбина.

