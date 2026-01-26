Няколко часа безводие в Пернишко

На 28 януари 2026 г., сряда, в 6:00 часа сутринта ще бъде прекъснато водоподаването от яз. “Студена“ към гр. Перник и околните населени места. Жителите на гр. Перник, кв. Бела Вода, кв. Църква, гр. Батановци и селата – Ярджиловци, Богданов дол, Мещица, Дивотино, Люлин и Големо Бучино ще останат временно без вода на 28 януари 2026 г., предаде БГНЕС. Прекъсването се налага заради превключване от съществуващ довеждащ водопровод, който захранва градските резервоари на гр. Перник, към новоизграденото трасе по проект: “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” финансиран no Oпepaтивна npoграма “Oколна cpеда 2014 – 2020 г.“

Клиентите на “ВиК“ ООД – Перник трябва да имат предвид, че заради големината на довеждащия водопровод от Ф1000 мм, спецификата на водопреносната мрежа и географските особености на региона, спирането на водоподаването към потребителите ще става по различно време, но след 10:00 часа на 28 януари 2026 г. без вода ще бъдат всички абонати на дружеството в посочените по-горе населени места.

Кога ще дойде водата

Планираното възстановяване на водоподаването от яз. “Студена” се очаква да стартира около 18:00 часа на 28 януари 2026 г.

Възстановяването на водоподаването към потребителите ще започне поетапно. Жителите на кв. Изток се очаква да имат вода след 21:00 часа на 28 януари 2026 г.

Водоподаването към централните части на гр. Перник и кв. Църква се очаква да бъде възстановено след 22:00 часа на същия ден.

Селата Богданов дол, Ярджиловци, Дивотино, Люлин, Големо Бучино и кв. Бела Вода се очаква да бъдат с възстановено водоподаване след 00:00 часа на 29 януари 2026 г., като включването в системата ще зависи от отдалечеността на населеното място от градските резервоари на гр. Перник.

При необходимост “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник ще предоставя текуща информация за хода на строителните дейности на своята интернет страница, съобразено със съставения от изпълнителите работен график за извършване на превключването.

