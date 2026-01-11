Критично положение край Перник: Скъса се дигата на река Струма (ВИДЕО+СНИМКИ)

Дига на река Струма край Батановци, Пернишко, се скъса. Спряно е изпускането на язовир Студена, като превантивна мярка, съобщи БНТ. Кметът на село Батановци Радослав Петров заяви, че ситуацията е овладяна. Имаше пропукване на дигата в махала "Андрейна" в Батановци, близо до пречиствателната станция и до живущите в махалата. Веднага община Перник реагира. Изпратиха багер, техника, дежурни екипи. Към момента няма бедстващи хора, няма наводнени къщи, увери кметът.

Още: Язовир „Ивайловград“ прелива, информирани са съседни гръцки общини (СНИМКИ)

Положението остава критично, взети са мерки

Снимка: Actualno.com

Още: Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград

По думите му положението си остава критично, защото нивото на река Струма и на река Конска е много високо. Хубавото е, пак казвам, че взехме превантивни мерки, временно е спряно изпускането на язовир Студена. Но и там трябва да започне пак отново след няколко часа контролирано изпускане, защото има опасност да прелее и да стане много по-голяма беля, което не бива да се случва, обясни Петров.

В село Ярджиловци има залети градини и мост, но водата не е стигнала до домовете на хората.