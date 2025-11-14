Кметът на Плевен се срещна с временния посланик на Япония

Кметът на Плевен д-р Валентин Христов посрещна днес в Плевен г-н Хидеаки Мачида - временно управляващ Посолството на Япония в Република България, както и г-н Кенто Мураки - секретар по културните въпроси в дипломатическата мисия. В официалната среща участва и заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ Елина Димитрова. Посещението е във връзка с откриването на Дните на японската култура в Плевен, които стартират за втора поредна година като част от традиционната инициатива на японското посолство у нас.

По време на разговора бяха обсъдени възможности за разширяване на установените приятелски контакти и партньорства, една от темите бе и изучаването на японския език в Плевен - предмет, който вече е част от учебната програма на ОУ „Валери Петров“. „Най-лесният контакт между двете държави започва от контакт между хората. Децата са тези, които най-бързо намират общ език, а след това и възрастните следват техния пример“, посочи д-р Христов. Той запозна гостите и с приоритетни проекти, свързани с развитието на града.

От своя страна г-н Хидеаки Мачида изказа благодарност за топлото и приятелско посрещане в Плевен. Отбеляза, че въпреки наличието на японска общност от близо 40 души в града, до миналата година тук не са се провеждали инициативи от Дните на японската култура. „Големият интерес към изложбата на японското хартиено изкуство във вашия град през 2024 г. и 35-ото издание на инициативата ни се превърна в отправна точка за активизиране на двустранното ни сътрудничество. Силно се надявам, че събития като днешното могат да се превърнат в традиция“, споделиха гостите.

В знак на уважение и приятелство кметът д-р Валентин Христов поднесе протоколни подаръци на официалните гости, а г-н Мачида остави свое послание към жителите на Плевен в Почетната книга на града.

По-късно през деня г-н Хидеаки Мачида откри официално Дните на японската култура в Плевен. Събитията се провеждат в зала „Катя Попова“.