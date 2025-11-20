Млади таланти учиха как да реализират иновативни идеи на двудневна среща в Плевен

Двудневна среща на млади изследователи, студенти и докторанти от Плевен и областта се проведе в Арт центъра в Градската градина в областния град. Организатори на събитието под наслов „Инкубатор за млади таланти“ са Асоциация на младите учени и Община Плевен, инициативата е по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Проектът има за цел да идентифицира бъдещите млади компании, основани с цел разработване на уникален продукт или услуга, както и иновативни идеи, които да бъдат подкрепени чрез „Фонда за подкрепа на стартъпи на студенти и докторанти“. Той ще предоставя финансиране до 150 000 евро за стартиране на нов бизнес - възможност, която може да даде тласък на смели творчески проекти.

Екипът на Асоциацията на младите учени - Вадим Рошманов, доц. д-р инж. Иван Станков, д-р Михаела Иванова, д-р Сибел Азиз, Пламена Петкова, д-р Магделина Китанова, запознаха присъстващите с дейностите на Асоциацията, представиха информация за предстоящия Фонд за подкрепа на стартиращи предприятия на студенти и докторанти, как се подбират проектите и как се представят пред инвеститори. На инициативата присъстваха представители на Община Плевен, заместник областният управител на област Плевен Павлин Фильовски, кметът на Община Никопол Емил Цеков, представители на образователни структури, регионални институции и др. Заместник-кметът на Община Плевен с ресор „Хуманитарни дейности“ Елина Димитрова се обърна към участниците като подчерта значението на форума, който очертава възможностите за реализиране на иновативни идеи пред младите изследователи, студенти и докторанти с европейски средства. Изпълнението на проекта ще позволи младите хора да се задържат на мястото, на което живеят, за да продължат да работят за развитието на своя регион. Асоциацията на младите учени представи своите дейности и връчи идейната концепция за създаване на Програма „Наука“ към Община Плевен – инициатива, която цели да подкрепя талантливи млади учени, изследователи и иноватори, както и да насърчава партньорствата между наука и бизнес.