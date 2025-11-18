Община Плевен стартира изпълнението на проект „Единно здраве за Северозападен регион“

Община Плевен започва изпълнението на проект BG16FFPR003-2.002-0012 „Единно здраве за Северозападен регион“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021- 2027, по процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“. Проектът се изпълнява в партньорство с 21 партньори - общини, учебни заведения, общински и университетски болници от Северозападния регион и Министерство на здравеопазването.

Проектът предлага комплексно решение на идентифицираните в ИТСР и ПИРО проблеми в СЗР по отношение на здравеопазване, образование, спорт, екологична градска среда и създаване на условия за икономически растеж. Решението се базира на одобрената КИТИ BG16FFPR003-2.001-0021 Стратегия „Единно здраве за Северозападен регион”, базирана на едноименната международна инициатива за постигане на оптимални здравни резултати, като се признава взаимовръзката между хората, животните, растенията и тяхната обща среда.

Планирани са мерки за зелена градска инфраструктура – изграждане на зелени градски площи за отдих и спорт в общини Плевен за активен начин на живот и превенция на сърдечносъдови и онкологични заболявания.

Община Плевен ще реновира 10 обекта от градската инфраструктура:

1) детска площадка, ПИ 56722.660.550, кв. 206 - за деца от 0 до 3 и от 3 до 12 години;

2) детска площадка, ПИ 56722.662.303, кв. 314 - за деца от 3 до 12 години;

3) детска площадка, ПИ 56722.655.153, кв. 703 - за деца от 0 до 3 и от 3 до 12 години;

4) детска площадка, ПИ 56722.660.112, кв. 134а - за деца от 0 до 3 и от 3 до 12 години;

5) детска площадка, ПИ 56722.660.278, кв.349 - за деца от 0 до 3 и от 3 до 12 години;

6) детска площадка, ПИ 56722.655.044, кв. 700а - за деца от 0 до 3 и от 3 до 12 години;

7) площад-градинка „Македония: ПИ 56722.660.110, УПИ I, кв.132 – подмяна на настилки, обзавеждане, вертикална планировка, озеленяване, окабеляване, парково осветление, видеонаблюдение и др.

8) парк „10-ти декември“, ПИ 56722.661.697, УПИ VI, кв.86 – подмяна на настилки, обзавеждане, вертикална планировка, озеленяване, окабеляване, парково осветление, видеонаблюдение и др.

9) градинка пред стадион „Белите орли", ПИ 56722.662.1, УПИ V, кв.312 - подмяна на настилки, обзавеждане, вертикална планировка, озеленяване, окабеляване, парково осветление, видеонаблюдение и др.

10) предгаров площад - градинка „Иван Миндиликов“, ПИ 56722.659.545;543, УПИ 1, кв. 267 - подмяна на настилки, обзавеждане, вертикална планировка, озеленяване, окабеляване, парково осветление, видеонаблюдение и др.

Очаквани резултати

Подобряване на градската среда чрез осигуряване на места за отдих и спорт в обществени зелени зони и междублоковите пространства с обща площ от 52 785 кв. м.

Реновиране на спортни съоръжения със свободен достъп

Подпомагане на общопрактикуващи лекари (индивидуални и групови практики) с фокус върху отдалечените и труднодостъпни места. Ще се поставят 3 мобилни дефибрилатора на територията на община Плевен в селища, както следва: с. Ясен, здравна служба с 2 действащи лични лекари с. Гривица, здравна служба с 2 действащи лични лекари гр. Славяново, здравна служба с 2 действащи лични лекари, с цел превантивни мерки срещу сърдечносъдовите заболявания

Финансиране

Проектът е финансиран от Европейския съюз по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Договор за БФП №РД-02-29-1123/30.10.2025

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 46 907 088,87 лв.

Общата стойност на финансирането за Община Плевен по АДБФП BG16FFPR003-2.006-0019-С01 е в размер на 8 029 446.92 БФП.