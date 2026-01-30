Роналдо се доближи с още един гол до кота 1000, но дузпа на Ал Насър отиде при друг (ВИДЕО)

Лайфстайл:

Португалската футболна суперзвезда Кристиано Роналдо се доближи с още едно попадение до заветната цел от 1000 гола в кариерата си, след като се разписа при победата на Ал Насър над Ал Холуд с 3:0 като гост в среща от 19-ия кръг на Саудитската професионална лига. Португалецът се разписа в началото на второто полувреме, възползвайки се от асистенция на Жоао Феликс, а по-късно в мача Ал Насър получи и дузпа, но Роналдо вече не бе на терена, за да опита да я вкара.

Роналдо реализира в 47-ата минута, след като Феликс му осигури пас на чиста позиция за гол. За Кристиано остана най-лесното - да бутне топката във вратата на съперника. Шест минути по-късно Феликс записа асистенция и за Симакан, който вкара за 2:0. В 72' Бахбри от отбора на домакините бе изгонен с червен картон. В 79-ата минута Роналдо бе изваден от игра, а в 87-ата Ал Насър получи дузпа, която бе реализирана от Кингсли Коман за крайното 3:0.

Така Роналдо вкара гол номер 961 в кариерата си и се доближи на 39 попадения от кота 1000. Иначе Ал Насър излезе на второ място във временното класиране - на три точки от лидера Ал Хилал, който допусна две поредни равенства в последните два кръга. Ал Холуд пък е на 14-то място. В следващия кръг Ал Насър среща още един тим от долната половина на таблицата - Ал Рияд, който е 15-ти.

