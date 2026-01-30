Остави феновете в захлас: Треньор на футболен колос се издокара като 50 Cent в Шампионска лига (ВИДЕО)

Наставникът на Байерн Мюнхен - Венсан Компани, за пореден път впечатли с визията си по време на мач на немския футболен колос. Бившият бранител, който дълги години бе капитан на Манчестър Сити, обича да се появява покрай тъчлинията в черни широки панталони, черно яке и черна шапка. Така бе и при гостуването на ПСВ в последния мач от основната фаза на Шампионска лига, спечелен от баварците с 2:1.

Венсан Компани като 50 Cent

Възпитаниците на Компани комфортно се класираха за елиминациите на турнира, завършвайки на второ място в основната фаза. Пред тях остана единствено безгрешният тим на Арсенал, който спечели и осемте си срещи. Визията на Компани обаче остави феновете в захлас, а кадри от неговото облекло от мача с ПСВ бързо обиколи социалните мрежи. Треньорът на баварците бе сравнен с популярния рапър 50 Cent, който се облича по сходен начин.

Облеклото на Компани определено го отличава от останалите мениджъри в световния елит във футбола, като повечето от тях залагат на по-класическа визия. Изглежда обаче, че Компани знае как да печели уважението на съблекалнята, тъй като Байерн се наслаждава на много силен сезон както в Шампионска лига, така и в Бундеслигата, като има реални шансове да се бори за требъл този сезон.

Vincent Kompany dressed like 50 Cents against PSV in the Champions League 🔥 pic.twitter.com/zldi7YnX76 — POOJA!!! (@PoojaMedia) January 30, 2026