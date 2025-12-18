Повече от 200 деца се включиха в традиционния Коледен турнир по плуване в Плевен

Над 200 деца - родени от 2007 г. до 2019 г., се включиха в традиционния Коледен турнир по плуване в Плевен. Организатор на спортната проява в плувния комплекс на ул. „Иван Вазов“ № 46 е Спортен клуб по плуване „Аквазард“, инициативата е част от Спортния календар на Община Плевен за 2025 г.
Момичета и момчета от СК по плуване „Аквазард“, СК по триатлон „Триплей“, СК по плуване „Инвиктус“, както и деца, нечленуващи в клубове, разделени по пол и възраст, показаха издръжливост, бързина и сила в 2 от дисциплините – кроул, гръб, бруст или бътерфлай.
Крайно класиране в Коледния турнир по плуване:
Гръб - девойки
Никол Матрова /2019 г./ - 1 място
Даная Петрова /2018 г./ - 1 място
Любов Тодорова /2017 г./ - 1 място - „Триплей“ - Плевен
Паула Христова /2016 г./ - 1 място
Дария Декова /2015 г./ - 1 място
Теодора Лакова /2014 г./ - 1 място
Мирела Велева /2012 г./ - 1 място
Мадлен Петрова /2007 г./ - 1 място
Гръб - юноши
Борис Благоев /2019 г./ - 1 място
Мартин Христов /2018 г./ - 1 място
Кристиян Бързашки /2017 г./ - 1 място
Борис Петков /2016 г./ - 1 място
Теодосий Тодоров /2015 г./ - 1 място
Александър Ангелов /2014 г./ - 1 място
Велизар Димитров /2012 г./ - 1 място - „Триплей“ - Плевен
Симеон Динков /2011 г./ - 1 място
Кроул - девойки
Никол Матрова /2019 г./ - 1 място
Даная Петрова /2018 г./ - 1 място
Ванина Петрова /2017 г./ - 1 място
Виктория Илиева /2016 г./ - 1 място - „Триплей“ - Плевен
Калина Кирилова /2015 г./ - 1 място
Бояна Вангелова /2014 г./ - 1 място
Мадлен Петрова /2007 г./ - 1 място
Кроул - юноши
Борис Благоев /2019 г./ - 1 място
Стилиян Мачев /2018 г./ - 1 място
Александър Трифонов /2017 г./ - 1 място
Христо Райнов /2016 г./ - 1 място
Теодосий Тодоров /2015 г./ - 1 място - „Триплей“ - Плевен
Александър Гюрецов /2014 г./ - 1 място
Борис Георгиев /2012 г./ - 1 място
Валентин Илиев /2010 г./ - 1 място - „Триплей“ - Плевен
Бруст - юноши
Цветослав Димитров /2015 г./ - 1 място
Борис Георгиев /2012 г./ - 1 място
Бруст - девойки
Бояна Вангелова /2014 г./ - 1 място
Пламена Кръстева /2013 г./ - 1 място
Бътерфлай - девойки
Белослава Генчева /2011 г./ - 1място
Бътерфлай - юноши
Никола Спасов /2017 г./ - 1 място
Явор Нинчев /2010 г./ - 1 място