Правителството на Гюров:

За 11-та поредна година над 200 деца ще рецитират заедно "Аз съм българче"

20 февруари 2026, 10:05 часа 253 прочитания 0 коментара
За 11-та поредна година над 200 деца ще рецитират заедно "Аз съм българче"

По повод честванията в памет на Васил Левски и предстоящия Национален празник на България – 3 март, се организира 11-тото поредно издание на патриотичната кампания "Аз съм българче". На 27.02.2026 в 12.00 часa пред Националната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" над 200 деца ще рецитират заедно стихотворението "Аз съм българче" и ще изпеят "Питат ли ме дей зората". Те ще са облечени в народни носии и с българско знаме в ръка.

Повече за кампанията

Кампанията се провежда за единадесета година и организатори са НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1924" – София и Арт компания "Нови звезди", със съдействието на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". Събитието е подкрепено от известни личности, сред които Маргарита Хранова, Мими Иванова и Развигор Попов, Етиен Леви, Хайгашод Агасян и други популярни личности.

В събитието ще вземат участие много организации и колективи както от организаторите – група участници от Арт компания "Нови звезди" и школите от НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1924", така и от различни училища и детски градини, сред които ежегодно присъстват ученици от Национално средно училище "София", Софийска гимназия за хлебни и сладкарски технологии, 28 СУ "Алеко Костантинов", 149 СУ "Иван Хаджийски" и други.

В центъра на София ще прозвучат изпълнения на любими песни и стихове, посветени на България, а важната роля да рецитира "Аз съм българче" е поверена на талантливата 11-годишна певица Никол Томова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Традиционно накрая около 200 деца ще изпеят "Питат ли ме дей зората".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Национален празник Аз съм българче
Още от Добрите новини
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес