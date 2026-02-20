"Свидетелството ми за съдимост е чисто": Цицелков видя атака срещу честните избори

"Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест", заяви в свой пост във "Фейсбук" вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков във връзка с разпространената от ИТН, но и повторена от други партии информация, че е арестуван за марихуана и алкохол, както и намеците им за педофилия. Цицелков разглежда тази информация като масирана атака, но според него тя не е лична, а атака срещу кабинета и основната му мисия - честни избори.

По думите му се изваждат приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. "Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент", посочи още Цицелков в социалната мрежа. ОЩЕ: ИТН поискаха оставката на Стоил Цицелков (ВИДЕО)

Чия е тази атака?

"Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние", посочи още Цицелков.

Според него честните избори са по-важни от всеки един човек, тъй като опазването на честния вот е моя кауза номер едно. "Защитавам я по целия свят и ще продължа да работя за нормални избори в България, такива, които зачитат всеки глас, не се дописват и не превръщат стотици хиляди бюлетини в невалидни", смята още той.

Не иска да дърпа работата на кабинета надолу

Цицелков посочва, че няма да позволи този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета.

"Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт. Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора", добавя още той.

Той е разговарял с премиера Андрей Гюров, за да намерят правилния начин да защитят каузата на честни избори, така че всички да са сигурни в честността на вота.

"А с тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда", добавя той. ОЩЕ: ГЕРБ виждат фалстарт на служебния кабинет заради Цицелков (ВИДЕО)