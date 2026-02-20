Напусналият директор на педиатрията сред кандидатите за управител на Детската болница в Бургас

Бившият директор на болницата по детски болести в София "Проф. Иван Митев" д-р Благомир Здравков, който преди 10 дни подаде оставка, е сред кандидатите за управител на новата детска болница в Бургас.

Общо петима са желаещите да поемат МБАЛДБ "Света Анастасия", съобщиха от Община Бургас.

Техните проекти ще бъдат отворени от Комисията, гласувана от Общински съвет Бургас с председател д-р Лидия Стефанова, в понеделник, 23 февруари.

Кандидатури за управител на Болницата са подали:

Д-р Венцислав Димов

Д-р Тома Томов

Д-р Благомир Здравков

Димитър Помаков

Донка Желева

Етапите на конкурса

Стартът на конкурса за управител на общинската детска болница бе даден на 22 декември 2025 г., като кандидатите имаха възможност да подават документи в 50-дневен срок.

Провеждането на конкурса преминава през три етапа. Първо, проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на поставените изисквания.

След това кандидатите ще представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3-годишен период и накрая с тях ще се проведе събеседване, на което да защитят програмата си, както и да демонстрират познаване на относимото законодателство.

Оставката на д-р Здравков

Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка на 10 февруари. Това съобщи самият той в профила си във Facebook.

Източник: БГНЕС

"Днес депозирах оставката си пред министъра на здравеопазването в оставка. Напускам Специализираната детска болница – София с липса на примирение, болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване“, написа той.

От позицията му става ясно, че през изминалата година вместо партньорство е видял "системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог". И е категоричен, че в такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето.

"Въпреки това резултатите остават. Десетки хиляди лекувани деца. Ръст на екипа от специалисти и специализанти. По-добро заплащане. Повече доверие. Това не може да бъде заличено с преписки, папки или подпис на чиновник", пише Здравков.

"Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават", категоричен бе той.

Новата детска болница в Бургас

През януари Министерският съвет одобри окончателната структура на Детската болница "Света Анастасия" в Бургас, с което се определят пълният обхват на дейност на лечебното заведение.

Източник: Община Бургас

Детската болница в Бургас ще разполага със 142 болнични легла, разпределени в клиники и отделения по основни медицински специалности. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология и нефрология, детска неврология, както и профилирано спешно отделение по педиатрия.

За да се достигне до финалния етап - на подаване на документи за регистрация на лечебното заведение - предстои окончателно да се сформира екип на болницата. Процесът по селекция на кандидатите тече от няколко месеца като вече приключи набирането на кандидатури за административните позиции.

В момента интензивно се провеждат срещи с кандидатите за лекари и медицински специалисти, а на 22 декември 2025 г. беше обявен и конкурс за управител.

Източник: Община Бургас

Детската болница в Бургас ще предлага диагностика и лечение на своите пациенти в следните клиники и отделения:

Клиника по образна диагностика

Клинична лаборатория

Лаборатория по клинична микробиология

Лаборатория по трансфузионна хематология

Лаборатория по обща и клинична патология

Лаборатория по клинична вирусология

Клиника по педиатрия със следните отделения:

Отделение по педиатрия

Отделение по детска кардиология

Отделение по детска гастроентерология

Отделение по детска ендокринология и болести на обмяната

Отделение по детска ревматология

Отделение по детска нефрология и хемодиализа

Клиника по детска хирургия със следните отделения:

Отделение по детска хирургия

Отделение по ортопедия и травматология за лица от 0 до 18 години

Отделение по лицево-челюстна хирургия за лица от 0 до 18 години

Клиника по детска пневмология и фтизиатрия

Клиника по детска клинична хематология и онкология

Клиника по детска неврология

Отделение по анестезиология и интензивно лечение за лица от 0 до 18 години

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделение по очни болести за лица от 0 до 18 години

Отделение по ушно-носно-гърлени болести за лица от 0 до 18 години

Отделение по инфекциозни болести за лица от 0 до 18 години

Болницата ще разполага с профилирано спешно отделение по педиатрия и болнична аптека.