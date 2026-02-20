Напусналият директор на педиатрията сред кандидатите за управител на Детската болница в Бургас

Бившият директор на болницата по детски болести в София "Проф. Иван Митев" д-р Благомир Здравков, който преди 10 дни подаде оставка, е сред кандидатите за управител на новата детска болница в Бургас.
Общо петима са желаещите да поемат МБАЛДБ "Света Анастасия", съобщиха от Община Бургас.
Техните проекти ще бъдат отворени от Комисията, гласувана от Общински съвет Бургас с председател д-р Лидия Стефанова, в понеделник, 23 февруари.
Кандидатури за управител на Болницата са подали:
- Д-р Венцислав Димов
- Д-р Тома Томов
- Д-р Благомир Здравков
- Димитър Помаков
- Донка Желева
Етапите на конкурса
Стартът на конкурса за управител на общинската детска болница бе даден на 22 декември 2025 г., като кандидатите имаха възможност да подават документи в 50-дневен срок.
Провеждането на конкурса преминава през три етапа. Първо, проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на поставените изисквания.
След това кандидатите ще представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3-годишен период и накрая с тях ще се проведе събеседване, на което да защитят програмата си, както и да демонстрират познаване на относимото законодателство.
Оставката на д-р Здравков
Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка на 10 февруари. Това съобщи самият той в профила си във Facebook.
"Днес депозирах оставката си пред министъра на здравеопазването в оставка. Напускам Специализираната детска болница – София с липса на примирение, болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване“, написа той.
От позицията му става ясно, че през изминалата година вместо партньорство е видял "системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог". И е категоричен, че в такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето.
"Въпреки това резултатите остават. Десетки хиляди лекувани деца. Ръст на екипа от специалисти и специализанти. По-добро заплащане. Повече доверие. Това не може да бъде заличено с преписки, папки или подпис на чиновник", пише Здравков.
"Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават", категоричен бе той.
Новата детска болница в Бургас
През януари Министерският съвет одобри окончателната структура на Детската болница "Света Анастасия" в Бургас, с което се определят пълният обхват на дейност на лечебното заведение.
Детската болница в Бургас ще разполага със 142 болнични легла, разпределени в клиники и отделения по основни медицински специалности. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология и нефрология, детска неврология, както и профилирано спешно отделение по педиатрия.
За да се достигне до финалния етап - на подаване на документи за регистрация на лечебното заведение - предстои окончателно да се сформира екип на болницата. Процесът по селекция на кандидатите тече от няколко месеца като вече приключи набирането на кандидатури за административните позиции.
В момента интензивно се провеждат срещи с кандидатите за лекари и медицински специалисти, а на 22 декември 2025 г. беше обявен и конкурс за управител.
Детската болница в Бургас ще предлага диагностика и лечение на своите пациенти в следните клиники и отделения:
- Клиника по образна диагностика
- Клинична лаборатория
- Лаборатория по клинична микробиология
- Лаборатория по трансфузионна хематология
- Лаборатория по обща и клинична патология
- Лаборатория по клинична вирусология
- Клиника по педиатрия със следните отделения:
- Отделение по педиатрия
- Отделение по детска кардиология
- Отделение по детска гастроентерология
- Отделение по детска ендокринология и болести на обмяната
- Отделение по детска ревматология
- Отделение по детска нефрология и хемодиализа
- Клиника по детска хирургия със следните отделения:
- Отделение по детска хирургия
- Отделение по ортопедия и травматология за лица от 0 до 18 години
- Отделение по лицево-челюстна хирургия за лица от 0 до 18 години
- Клиника по детска пневмология и фтизиатрия
- Клиника по детска клинична хематология и онкология
- Клиника по детска неврология
- Отделение по анестезиология и интензивно лечение за лица от 0 до 18 години
- Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
- Отделение по очни болести за лица от 0 до 18 години
- Отделение по ушно-носно-гърлени болести за лица от 0 до 18 години
- Отделение по инфекциозни болести за лица от 0 до 18 години
Болницата ще разполага с профилирано спешно отделение по педиатрия и болнична аптека.