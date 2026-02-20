С кои очи църквата претендира, че ще научи децата ни на ценности?

Всеки се чувства длъжен да се изкаже по сагата "Петрохан", барабар Петко с мъжете, и църквата. Но не просто да сподели мнение, не - разбира се. Когато църквата се изказва, то е обикновено или защото са засегнати нейни интереси, или за да мотивира някое свое искане.

Е, "Петрохан" беше ползван за второто.

Видиш ли, този морален разпад, за който свидетелства случаят, може да се предотврати само и единствено, естествено с часове по религия в училище. На обществото са му нужни вяра, надежда, любов, доброта и обич към ближния, а "само и единствено Православната църква е пазител и носител на тези ценности".

Яростна защита на комфорта

Факт е, че българската църква може да научи децата на много неща. Например на непримиримост в защита на личния интерес.

Българската православна църква не е като католическата - да се занимава с общочовешки въпроси. Не, родният Синод се обажда само когато трябва да защити уютното си статукво. Например, ако някое неблагочестиво правителство реши да повдигне въпроса с плащането на данъци от страна на БПЦ. О, какъв яростен отпор настава тогава! Или пък когато се налага да защитава имотните си интереси, тогава църквата наистина е много самоотвержена.

Друга "ценност", която тя може да преподаде на децата, е лицемерието. Преди години стана ясно, че 11 от 15-те митрополити от Светия Синод са били агенти на Държавна сигурност. Скромният и богоугоден живот ярко контрастира с притежанието на "Линкълн"-и и "Ролекс"-и, но здраве да е. Важно е да слушаме проповедите, не да гледаме какво правят духовните лица.

Размитата граница между маловажното и важното

БПЦ може да научи децата и как да постигат максимален ефект с минимална работа. Или иначе казано - да се занимават с маловажни въпроси, но никога - с големи, значими и трудни.

Така както по "Петрохан" църквата се възмути, че има някакви алтернативни учения, на които хората надават ухо, така преди години беше протестирала официално по епохално значимия проблем, че в една от матурите има въпрос, в чийто текст се говори за йога! Анатема!

Също така църквата не пропуска да заклейми гей парадите с напомнянето за "традиционното християнско семейство".

На този фон обаче дума не обелва за епидемията от домашно насилие в същите тези "традиционни християнски семейства", при които в "традиционен брак между мъж и жена" мъжът смила от жената от бой, а понякога я разфасова и оставя в куфар. Абсолютно всеки ден има по няколко новини за пострадали жени от различни краища на страната, но това явно не е достатъчно важен проблем за БПЦ.

Изобщо, църквата може да научи децата на много. Стига само да слушкат, без да гледат и да разсъждават.

