Много въпроси "Защо?": Бивш зам.-вътрешен министър за случая "Петрохан - Околчица" и новите записи

20 февруари 2026, 9:18 часа 481 прочитания 0 коментара
До момента по случая "Петрохан - Околчица" се вижда, че усилията на разследващите са съсредоточени върху това да се установи какво се е случило. Ще отнеме месеци, за да разбере отговора на въпроса "Защо?". Това мнение изрази бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в ефира на Нова телевизия. 

Според него дори близките на починалите да видят записите от тази камера, за коятоевентуално е заснела точно какво се е случило в "Петрохан", и да разберат, че се извършва самоубийство, у всички ще остане въпросът "Защо?". "Дали тези хора са били принудени, подведени, манипулирани по някакъв начин да го направят? От кого? Каква е била ролята на учителя?", смята той.

По думите му все още няма логично обяснение за духовния елемент. "Това, което се подхвърля като религиозни практики и просто се заявява, че това е секта, само по себе си не обяснява и не дава отговор на въпроса защо", каза Гунев.

Бившият заместник-министър на МВР смята, че има известно разминаване между кадрите и историята, която чуваме. "Мисля, че на следващата пресконференция ще чуем обяснение. Има много дребни неща, които са специфични и професионални и отнема време да се разберат", коментира експертът.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Петрохан Убийства Филип Гунев връх Околчица
