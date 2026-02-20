Пореден съд за Жерар Депардийо за сексуални посегателства

Жерар Депардийо ще бъде съден повторно от 16 до 20 ноември, след като френският актьор обжалва присъдата си за сексуално посегателство над две жени по време на снимките на филм през 2021 г., съобщи АФП, позовавайки се на решение на Апелативния съд в Париж. На 13 май 2025 г. 76-годишният тогава Депардийо беше осъден от Наказателния съд в Париж и получи 18-месечна условна присъда. Освен това съдът разпореди вписването му в регистъра на извършителите на сексуални престъпления и му наложи двегодишно лишаване от избирателни права в съответствие с исканията на прокуратурата.

Впоследствие беше подадена жалба от адвокатите на актьора, с която официално се иска преразглеждане на решението от по-висша съдебна инстанция. В резултат на това делото ще бъде разгледано отново от Апелативния съд в Париж през ноември.

Във Франция обжалването по наказателни дела обикновено води до ново разглеждане както на фактите, така и на правните изводи, а не представлява просто формална проверка на предходното решение. В този случай Апелативният съд няма да се ограничи до преценка дали Наказателният съд е допуснал правна грешка на 13 май 2025 г. Вместо това делото ще бъде разгледано почти изцяло отначало: доказателствата могат да бъдат обсъдени отново, свидетелите – повторно изслушани, а фактите – преоценени. Съдът разполага с правомощия да потвърди, намали, увеличи или отмени първоначалната присъда.

Съдебна хронология

По делото за сексуално посегателство над две жени на снимачната площадка на филма "Les Volets verts" (реж. Жан Бекер), съдът през май 2025 г. мотивира присъдата си с постоянството и последователността на показанията на ищците, като отбеляза, че "показанията на Жерар Депардийо са се променили значително между задържането му под стража и съдебното заседание". При произнасянето на присъдата председателят на съдебния състав изрази съжаление за "прекомерната острота" в аргументите на защитата срещу гражданските ищци – Амели, тогава на 54 години, и Сара (името е променено), тогава на 34 години, съответно декоратор и асистент-режисьор на филма.

Това производство е отделно от друг случай, по който актьорът е предаден на съд в Париж по обвинение в изнасилване на френската актриса Шарлот Арно – решение, разпоредено в края на август и също обжалвано от Депардийо, припомня БТА.