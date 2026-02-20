Предстои голяма чистка в един от световните гиганти: поне 6-ма си тръгват

Един от световните гиганти и обичайно силен претендент за титли както на домашната сцена, така и в Европа е в най-тежкото си състояние от десетилетия. Става въпрос за Ювентус, който сякаш е в постоянен регрес от няколко години насам. За феновете не е ясно дали отборът ще се класира в Шампионска лига, камо ли да спечели титла в Серия А. А след последната загуба на „бианконерите“ в „турнира на богатите“ с 2:5 от Галатасарай, положението изобщо не е добро.

Спалети е набелязал цели 6-ма за изгонване

От началото на сезона Ювентус има нов треньор. Лучано Спалети изведе Наполи до титла в Италия през сезон 2022/23 и сега има наглед същата, ако не и по-трудна задача начело на „старата госпожа“. „La Gazzetta dello Sport“ твърди, че ако той продължи да води клуба след лятната пауза между настоящия и следващия сезон, вече е набелязал футболистите, които трябва да напуснат клуба. Става въпрос за Луис Опенда, Хуан Кабал, Федерико Гати, Микеле ди Грегорио, Василие Аджич и Едон Жегрова.

Още: Двойно наказание за Ювентус: шефове са глобени след съдийската тесла

Виновниците за загубата от Галатасарай са с единия крак вън от Ювентус

Последните двама получават все по-малко игрови минути през последните седмици. Вратарят е обект на постоянни критики, докато Гати най-вероятно ще бъде резерва, ако остане. Кабал беше един от виновниците за тежката загуба в Истанбул, като си изкара червен картон, след като влезе на почивката, а и му е трудно да се адаптира към изискванията на Спалети. Опенда очевидно не влиза в плановете на италианския специалист, тъй като беше единственият здрав нападател срещу Галатасарай и въпреки това не започна двубоя. Договорът на Лучано Спалети изтича през лятото, но ръководството на Ювентус не изключва възможността да го задържи.

Още: Невероятна драма в Истанбул: Галатасарай разгроми Ювентус в Шампионска лига