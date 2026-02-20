С искане за достойно заплащане: Музикантите от БНР спират изявите си

Музикантите от Симфоничния оркестър, Биг бенда, Народния оркестър и Смесения хор на БНР прекратяват концертна дейност от 6 март. Те настояват за достойно възнаграждение. От октомври миналата година музикантите в общественото радио изнасят концерти със светлоотразителни жилетки - в знак на несъгласие с ниските им възнаграждения и искане за незабавно увеличение на заплатите.

"Държавата пред очите ни руши всички устои, преминава всички граници на допустимото! Докога ще се унищожава всяка нормалност, всеки опит да се запази някаква структура на обществото ни, националната ни памет. И кой, кой ще поеме отговорността", написа в социалната мрежа музикантът и композитор Румен Бояджиев-син.

Редица музиканти и обществени личности разпространиха съобщението, че от 6 март музикантите от БНР временно прекратяват концертната си дейност. Сред тях цигуларите Огнян Вълчев и Тодор Митров, флейтистката Димана Демирева, певецът и ТВ водещ Богдан Томов и други. Пълна подкрепа за съставите на БНР изказа и диригентът Димитър Косев.

"Причината е продължаващото отлагане на законодателни промени, необходими за гарантиране на адекватен, устойчив и справедлив статут на музикалните състави на БНР. Липсата на решение застрашава бъдещето на българската музикална култура и нейното съхраняване като обществена ценност. Това е принудителна и отговорна мярка, предприета след години на безрезултатно отлагане", гласи постът на Вълчев от Радиооркестъра.