В навечерието на предизборната кампания: Хората на Доган изглежда мечтаят да агитират на майчин език

В навечерието на предизборната кампания от Алианса за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган изглежда мечтаят да агитират на майчин език в рамките на предизборната кампания. Това се разбра между редовете на декларацията на депутата от АПС Джейхан Ибрямов. Формалният повод за декларацията е Международният ден на майчиния език, но тя се случва в края на живота на 51-ото Народно събрание и в момент, когато вече е ясна датата на предсрочния парламентарен вот.

"Не е добър знак за демокрацията, когато публични политики третират езиковото многообразие като проблем, а не като ресурс, включитено когато в нормативни текстове се стига до ограничение и санкции спрямо употребата на майчин език в публичния живот", бяха точните думи на Ибрямов.

Ограниченията за майчин език

Същевременно в раздел II на Изборния кодекс, касаещ предизборната агитация и в главата за реда и провеждането на агитацията изрично е разписано, че предизборната кампания се води на български език.

В кодекса е разписано още изискване за членовете на секционни и общински избирателни комисии да владеят български език.

Припомняме, че след въвеждането на това ограничение в изборното законодателство в България - през 2017 г. имаше петиция до Европейския парламент, внесена от ДПС, в която се твърдеше, че има нарушение на избирателните права в България чрез забрана за използване на езици, различни от българския, по време на предизборни кампании.

Тогава Европейският парламент потвърди решението на страната ни и отхвърли петицията.

