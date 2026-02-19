Памет за Апостола: Плевен се преклони пред личността и делото на Васил Левски

С тържествен ритуал пред паметника на Васил Левски днес Плевен се преклони пред личността и делото на Апостола на Свободата и почете 153-ата годишнина от неговото безсмъртие! Своята признателност към неговата личност засвидетелстваха десетки плевенчани, пред паметника бяха и много деца от училищата в Плевен.

Ритуалът започна с отдаване на военни почести от представителна рота на Плевенския гарнизон, изпълнения на Общинския духов оркестър с диригент Пламен Марков, панихида отслужиха свещеници от плевенския храм „Св. Николай“. Стихове за Левски и неговото дело изпълниха ученици от Основно училище „Васил Левски“ – гр. Плевен.

Сред дошлите да изразят своята почит към Васил Левски и неговото дело бяха кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и заместник-кметовете д-р Паулина Кирова, Христо Кочев и Евгени Генов, председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански и общински съветници, областният управител инж. Мартин Мачев и заместник-областният управител Павлин Фильовски, представители на политически партии, обществени организации, културни институти, десетки плевенчани.

В знак на признателност пред паметника на Левски бяха поднесени венци и цветя, а събралите се граждани запазиха минута мълчание.