Събития от Празничната програма на Плевен за днес, 19 декември, петък. Ето какво може да видят жителите и гостите на града: В 18,30 ч. - Коледен концерт на Клуб по спортни танци „Зорая“ при НЧ „Христо Ботев”, място - зала „Катя Попова“. 19,00 ч. - Коледен концерт с музиката на Виена – с участието на Общински хор „Гена Димитрова“ и Плевенска филхармония. В програмата са включени произведения от Йохан Щраус, диригенти ще са маестро Найден Тодоров и маестро Георги Милтиядов. Място - ДКТ „Иван Радоев“.

Събития в Коледното градче на пл. „Възраждане“

Къщичка за благотворителност - „Книгите на България“. Кауза: Събраните средства ще се използват за безвъзмездно разпространяване на българска литература;

17,00 часа - Празнична танцова програма в Коледното градче - с участието на танцова формация „Луди - млади”, танцов състав „Синтез”, ДЮФА „Нашенчета” и Хор за македонски песни при НЧ „Парашкев Цветков 2003“. Място - пл. „Възраждане“

17,30 ч. - 19,00 ч. - Срещи с Дядо Коледа и раздаване на подаръци, място - Къщата на Дядо Коледа на пл. „Възраждане“.