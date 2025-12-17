Община Плевен представи седмичен доклад за извършените ВиК дейности

Община Плевен докладва днес пред Областния кризисен щаб за справяне с безводието за дейностите, извършени от местната управа през изминалата седмица. Информацията пред щаба, председателстван от областния управител инж. Мартин Мачев, представиха кметът д-р Валентин Христов и заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Христо Кочев. В заседанието участваха още председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански и общински съветници, представители на ресорни институции и граждани.

Община Плевен: докладваха кметът д-р Валентин Христов и заместник-кметът Христо Кочев:

- Приключили са обществените поръчки и са сключени договори за изпълнител на СМР и строителен надзор за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Горталово“;

- Приключили са обществените поръчки и са сключени договори за изпълнител на СМР и строителен надзор за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Втора задгарова“ от ОК149 до ОК156а“;

- Избран е изпълнител и сключен договор за изпълнение на СМР и се работи по отворената обществена поръчка за избор на изпълнител на строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Плевен - ул. „Сан Стефано“ и ул. „Шипка“, гр. Плевен”;

- Работи се по отворените обществените поръчки за избор на изпълнител - инженеринг: „Реконструкция (основен ремонт) на Довеждащи водопроводи от ПС Дружба до съществуващи водопроводи за гр. Плевен, община Плевен";

- Работи се по отворените обществените поръчки за избор на изпълнител - инженеринг: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Дружба“ 1 и 2 и градска част, гр. Плевен“;

- Работи се по отворените обществените поръчки за избор на изпълнител - инженеринг: "Реконструкция на довеждащи водопроводи за гр. Плевен от НР Брестовица до висока зона кв. „Дружба“, община Плевен“;

- Работи се по отворените обществените поръчки за избор на изпълнител - инженеринг: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Дружба“ 3 и 4 и градска част, гр. Плевен“;

Работи се по отворените обществените поръчки за избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор за четири обекта, по 4 обособени позиции:

1. „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Дружба“ 3 и 4 и градска част, гр. Плевен“;

2. "Реконструкция на довеждащи водопроводи за гр. Плевен от НР Брестовица до висока зона кв. „Дружба“, община Плевен“;

3. „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Дружба“ 1 и 2 и градска част, гр. Плевен“

4. „Реконструкция (основен ремонт) на Довеждащи водопроводи от ПС Дружба до съществуващи водопроводи за гр. Плевен, община Плевен";

И тази седмица продължават текущите ремонти по водопроводната мрежа на ул. “Олимпийска“ в Плевен, те се извършват съвместно с ВиК - Плевен.

Работи се по подготовка и на обществени поръчки за проектиране, СМР и строителен надзор в процес на проектиране и по време на строителството на: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Дружба“ - ниска зона и градска зона, гр. Плевен“; „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Сторгозия“, гр. Плевен“; „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 4-ти км до НР Скобелев парк“

Заместник-кметът Христо Кочев съобщи допълнителни подробности за работата на администрацията по обществените поръчки, свързани с ВиК инфраструктурата:

- За обект „Реконструкция на вътрешната ВиК мрежа по улиците „Сан Стефано“ и „Шипка“ - очаква се работата на терен да започне през м. януари 2026 г. Резултатът: ще бъдат подменени общо 2 469 м водопроводна мрежа в тази част на Плевен. Отделно са сградните водопроводни отклонения, водопроводни шахти по трасето, връзки със съществуващи водопроводи и др. Във връзка с предстоящите дейности по обекта ще се сформира Координационно звено.

„Със заповед на кмета д-р Валентин Христов ще бъде създадено координационно звено с цел по-добра и по-контролирана работа по обектите на терен. В това звено ще бъдат поканени представители на различни институции, полиция, както и граждани“, информира Христо Кочев. И още: "Смяната на ф800 чугунен водопровод няма да е с малки локални изкопи – ще има затваряне на улици, временна организация на движението. Обектът е сложен и едно звено ще е изключително полезно за работата на терен, но и за обществото като цяло да бъде постоянно информирано за случващото се по обекта.". Христо Кочев информира още, че за този обект, който ще обхване две от натоварените улици в града, има сключен договор със строител от 8 декември 2025 г. и подадена заявка за авансово плащане към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Очаква се плащане до края на седмицата.

За с. Горталово бе пояснено, че каптаж "Баба Радица" осигурява допълнителни 5 литра в секунда, предстои подмяна на над 750 м тръби ф140, които ще бъдат включени към съществуващия водопровод на населеното място. С това то ще бъде добре обезпечено. Разходите са от капиталовата програма на Общината и са на стойност над 500 000 лв.

Друг обект, свързан с ремонт на ВиК инфраструктура в града, е ул. "Втора задгарова". Там за подмяна са предвидени над 1060 м водопроводни тръби ф400 полиетилен. Работата по обекта ще започне през м. януари 2026 г., изпълнител ще бъде общинската фирма "Инжстрой".

Със средства от общинската капиталова програма, съвместно с ВиК ЕООД - Плевен, се извършват и текущи ремонти на улици в града.

„Български ВиК холдинг“ ЕАД: докладва инж. Лозко Лозев - председател на УС:

Представени бяха основни данни за извършваните дейности:

От началото на годината в община Плевен ВиК ЕООД - Плевен е сменило 2300 м водопроводи с прилежащата им инфраструктура. Част от тези дейности са извършени по улици в кварталите „Сторгозия" и „Дружба", ул. „Димитър Константинов“ в Плевен, в село Ясен. Изпълнена е рехабилитация и по улиците "Георги Кочев", "Яне Сандански" и "Люляк" в Плевен.

През последния месец са разположени и над 50 корелатори за шум по критични точки в кварталите „Сторгозия" и „Дружба", като по този начин ще се следи в реално време шумът в цялата система, най-вече в нощните часове, за да може по-бързо да се засичат и да се реагира при аварии. "През последния месец се стабилизираха хидравличните зони от към аварии. От началото на годината само за град Плевен са отстранени над 600 аварии", информира инж. Лозев.

Продължава изпълнението на годишната инвестиционна програма на дружеството по обекти.

ВиК - Плевен: докладва Калоян Къдрийски, управител

Управителят на ВиК - Плевен Калоян Къдрийски докладва, че съвместно с екипи на полицията се провеждат ежедневни проверки за незаконни присъединявания към водопреносната мрежа. Почти всекидневно се откриват такива незаконни присъединявания и се предприема съответната процедура по тяхното спиране, както и за подаване на материалите в прокуратурата.

„Напоителни системи“ - клон Среден Дунав: докладва Иваничка Райчева, управител

Приключило е почистването на магистрален канал М-1 със собствени сили и средства, и от една седмица язовир „Горни Дъбник“ отново се завирява., информира г-жа Райчева. Тя допълни, че към момента има достатъчен отток в р. Вит и поради това не се налага изпускането на вода от язовир „Сопот“.

Областният кризисен щаб по проблемите с безводието заседава вече веднъж месечно. Към момента остават в сила изискването всяка седмица отговорните институции да изпращат доклади за свършената работа.