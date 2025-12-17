Войната в Украйна:

Близо 200 деца и родители се включиха в работилница за коледни сладкиши в Плевен

17 декември 2025, 10:54 часа 244 прочитания 0 коментара
Близо 200 деца и родители се включиха в Коледната работилница за сладкиши в Коледното градче на Плевен! Малките кулинари имаха възможност сами да приготвят и украсят коледни меденки с помощта на майстор-сладкар Елена. Инициативата е част от празничната програма на Община Плевен и се реализира в партньорство с Cakes by ELI.

Благодарим на всички деца и родители, които участваха!

Очаквайте и продължение на празничната инициатива - на 22 декември, понеделник, отново на пл. „Възраждане“.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
