Връчиха годишните награди за журналистика „Северно ехо“ в Плевен

На празнична церемония в Плевен бяха връчени традиционните годишни награди за журналистика "Северно ехо" за 2025 година. Отличието е учредено от Община Плевен и местното дружество на Съюза на българските журналисти (СБЖ). Наградата носи името на седмичника "Северно ехо", който е смятан от местните историци за един от най-влиятелните вестници, издавани в Плевен през периода 1921-1944 г.

Гости на церемонията в Пресклуба на БТА бяха кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ Елина Димитрова, председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански и областният управител на област Плевен инж. Мартин Мачев. Всеки от тях връчи награда в отделна категория, отправени бяха и пожелания за здраве и още много успехи към наградените и към цялата журналистическа гилдия.

Наградените в отделните категории:

Носител на наградата за журналистика „Северно ехо“ за 2025 г. е кореспондентът на БТА в Плевен Елина Кюркчиева. За първа година част от отличието е и специално изработена пластика от известния плевенски скулптор Убавка Тончев. Наградата „Северно ехо“ връчи кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов.

За втора поредна година бе връчена специална награда „за нашето бъдеще, за онези млади хора, които още преди да навършат пълнолетие, още от училищната скамейка избират да следват професионалния път на журналиста“. Призът е за екипа на училищния електронен вестник на ДФСГ "Интелект". Вестникът се издава всеки месец. Първият му брой излиза през ноември 2022 г. и отразява училищния живот в гимназията. Наградата връчи заместник-кметът Елина Димитрова.

За професионални постижения в категорията "Пиар на 2025 година" е отличен отдел "Връзки с обществеността и медиите" към Регионален исторически музей - Плевен. Част от отдела, с ръководител Елвира Миланова, са още мениджърът туризъм Мария Илиева, екскурзоводът Цветелина Георгиева и дизайнерът Мартин Милев. С тях на церемонията беше и заместник-директорът Димитър Петров. Наградата връчи областният управител инж. Мартин Мачев.

Отличени бяха и членове на дружеството на Съюза на българските журналисти за тяхната творческа дейност през изминалата година в областта на поезията, прозата и документалистиката. Отличените са: Силвия Златкова за книгата й "Плевен в XXI век", Христина Комаревска за нейната нова стихосбирка "И Одета, и Одилия", Димитър Стойков за книгата му "Като гладиатори от плевенския Монмартър", Ангел Атанасов за сборника му със смешно-тъжни преживелици "Обратно по кея" и Мирослав Григоров за филма му "Още сънувам Босна", посветен на ветераните от мироопазващите мисии на Българската армия в Босна и Херцеговина. Наградите връчи председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански.

За празничната атмосфера на вечерта се погрижиха със свои изпълнения младите китаристи Теодор Радев, Павел Чорбански и Ивайло Дафинов от 12-и клас към НУИ "Панайот Пипков", специалност класическа китара.