Добри гости коледари в Община Плевен

Добри гости коледари посрещнаха днес ръководството и служителите в Община Плевен. С песни, танци и наричания в местната управа гостува коледарска група от Центъра за работа с деца в Плевен - музиканти от Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Нашенчета" с ръководители Петя Банева и Мариян Туджаров.

Да са живи и здрави, да има берекет и сполука още повече и през новата 2026-а година пожелаха гостите на кмета д-р Валентин Христов, на неговите заместници Елина Димитрова, Лидия Петкова, Христо Кочев и Евгени Генов, на секретаря на Общината Соня Ганева и на служителите.

„Благодаря ви за добрите пожелания. Бъдете здрави - вие и вашите семейства, нека имаме добра и успешна година. Весели и споделени празници“, обърна се към коледарите кметът д-р Христов.

На финала всеки от гостите получи и подарък.