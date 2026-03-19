Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 15 МИР - Плевен

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 15 МИР - Плевен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Валери Пламенов Лачовски

2. Мартин Тодоров Мачев

3. Николай Димитров Николов

4. Веселка Йосифова Лилова

5. Владислав Евгениев Василев

6. Борислав Славчев Щерев

7. Михаил Мариянов Илиев

8. Владислав Любомиров Маринов

9. Аделия Томова Тодорова

10. Десислава Маргаритова Гечева

11. Светослава Николаева Конова

12. Габриел Росенов Антонов

13. Силвия Димитрова Асенова

14. Владимир Ивов Георгиев

15. Ивайло Петров Минков

16. Петър Спартаков Петров

