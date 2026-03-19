Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 15 МИР - Плевен

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 15 МИР - Плевен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Богдан Валериев Богданов

2. Свилен Петров Трифонов

3. Ангел Данчев Йорданов

4. Людмил Георгиев Софрониев

5. Ралица Христова Таслакова

6. Златко Илиев Урумов

7. Петя Валериева Николова

8. Антон Петров Димитров

9. Георги Емилов Иеремиев

10. Драгомир Бориславов Рангелов

11. Кристин Даниелов Кирков

12. София Любомирова Колева

13. Валери Августинов Петков

14. Ерик Бориславов Борисов

15. Никола Цветанов Голомеев

16. Борис Сашов Арсов

