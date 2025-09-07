Вода за Плевен и помощта на Държавния резерв: Отговорите от председателя на агенцията

Държавният резерв е доста активен да дава вода. За период от близо 3 години са раздадени над 2 300 000 бутилирана изворна вода, която е подходяща за всички. Има стотици хиляди и милиони литри вода в Държавния резерв. Това заяви председателят на Държавния резерв Асен Асенов пред bTV за безводието и липсата на вода в Плевен. Още: Водната криза в Плевен и Брезник: Кметът на Перник със съвети

Водата от Държавния резерв е в Плевен

Той обясни, че бутилираната вода от Държавния резерв вече е при хората в Плевен. Когато институциите си говорят и действат в синхрон нещата се получават, доволен е Асенов. Искането за вода от Държавния резерв дошло в миналия понеделник и три часа след решението на Министерски съвет водата вече била в Плевен и околията. Искането за вода може да дойде за преодоляване на кризи, бедствено положение и хората да преценят какви нужди имат при подадена информация от областния управител или конкретния кмет.



Асен Асенов посочи, че водата в Държавния резерв се съхранява в бази на агенцията из цялата страна. В резерва на държавата освен вода има още стратегически стоки като горива, хлебно зърно, консервирани храни, лекарства, предпазни маски, калцуни. Има много голям асортимент от материали в резерва, отбеляза Асенов. При горивата вече има дружества, с които Държавният резерв сключва договори за съхранение. Освен това са направени над 300 проверки на съхраненото гориво, като са открити дребни нарушения с неточност на документи. Липса на горива не е установена.

