04 септември 2025, 07:46 часа 483 прочитания 0 коментара
Водната криза в Плевен и Брезник: Кметът на Перник със съвети

Най-краткият вариант е около година и половина Брезник да се включи към язовир "Студена" в Перник, тъй като чисто техническк няма как по-бързо да бъде изпълнено. В Плевен трябва да разберат, че предстоят месеци и години, през което тепърва ще минат като водна криза. Това заяви кметът на Перник Станислав Владимиров пред bTV в контекста с водната криза в Плевен. Още: Плевенчани отново блокираха пътя за София в протест за вода

Владимиров посочи, че водата в Брезник въобще вече не е годна за пиене. Има два варианта за водата на Брезник - да се включат към водопреносната мрежа на Перник, тъй като язовир "Студена" може да захрани още един град с мащабните на Пернилк. Другият вариант е явовир "Мещица", който също е пълен, но РЗИ правят проби да видят дали водата може да се ползва за питейни нужди. 

"Дано не ни се налага с темпото, в което се подменя подземната инфраструктура, отново да се появи водна криза. Тръбата, която изградихме, сега е байпас и резервеб вариант при криза", подчерта кметът на Перник. Той призова колегите си в Плевен да сменят водопроведната мрежа на града. Трябва да насочат усилията си към големите водопроводи, защото в следващите години хоризонтът пред Плевен не е добър, посочи Станислав Владимиров, като добави, че местната власт в Плевен стои малко встрани от проблема с безводието. 

Той добави, че всяка една стотинка, инвестирана в подземната инфраструктура си заслужава. Защо ВиК се контролират от няколко министерства. Водната ни система е изпарчетосана от институциите, посочи Станислав Владимиров. В Перник са обновени около 130 км водопроводна мрежа и в следващите години над 90% от водопроводната мрежа да е подновена. 

Антон Иванов
