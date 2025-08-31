Войната в Украйна:

Заплахи в Плевен: Няма да плащаме вода, ще блокираме общината (ВИДЕО)

31 август 2025, 19:15 часа 584 прочитания 0 коментара
Днешният протест заради безводието в Плевен се превърна в сериозно събитие - автошествие, което блокира пътя за София при село Ясен и множество хора в центъра на града. Там бяха отправени послания - няма да плащаме сметки за вода, докато няма ясно уверение и гаранции как ще бъде осигурена услугата за града. Освен това - ако няма действия до средата на седмицата, ще има протести, с които да бъде блокирана работата на общината. И кметът няма да може да иде на работа - такива закани се чуха в Плевен.

"Без вода няма живот" е лозунгът, който все повече хора от Плевен повтарят с надеждата гласът им да бъде чут. "50 лв. вода - еее, този директор веднага извадил фактурата. Ми няма да плащам" - такъв тип изказвания съвсем не бяха рядкост на протеста в центъра на града, на площада при общината. "Ще има граждански контрол, дори да не искате - достатъчно ядохте. Ако вие не се вразумите, Народният съд ще ви издаде присъдата и вие няма да можете да влезете (в общината)" - още една закана.

Организаторите обясниха, че целта на блокадата е държавата най-сетне да обърне внимание на проблема с водоснабдяването в региона. Месеци наред Плевен е на режим на водата.

Ивайло Ачев
