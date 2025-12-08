Кобрата от Дубай: Благодаря на Бог, всичко е супер! Остава само да победим!

Най-добрият български боксьор Кубрат Пулев даде интервю за колегите от bTV Спорт в дните преди сблъсъка с Мурат Гасиев. Кобрата ще защитава регулярната си световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в своя мач №36 на професионалния ринг. Той разкри, че се чувства отлично и няма контузии, за което благодари на Бог. Според Пулев остава само да направи най-добрата стратегия, да се качи на ринга и да победи.

Кобрата: Направихме всичко необходимо вече три месеца

"Чувствам се перфектно, да благодаря на Бог всичко е супер. Няма контузии, тренировките са супер. Направихме всичко необходимо вече три месеца. Само остава да направим най-добрата стратегия, да се качим на ринга и да победим!", категоричен бе българинът пред bTV Спорт.

Неговият 32-годишен съперник изглежда опасен, като има 32 победи в 35 мача, а най-голямата му битка бе срещу Олександър Усик в полутежка категория през 2018-та, когато украинецът стана абсолютен шампион в дивизията. Кобрата от своя страна има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал също 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал 3 поражения.

Кубрат Пулев ще премери сили с Гасиев на боксова галавечер в Дубай на 12 декември. Именно тази галавечер ще бъде "черешката на тортата" на двуседмичен фестивал в страната. Голямата битка ще се състои на Dubai Duty Free Tennis Stadium. Галавечерта започва в 19:00 часа българско време, а срещата на Пулев и Гасиев ще бъде последна в програмата. Обикновено началото на такъв тип мачове се забавя до късните часове на вечерта.

ОЩЕ: Кубрат Пулев - Мурат Гасиев: дата | начален час | телевизия