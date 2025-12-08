Най-великият обрат в историята на Формула 1, който завърши без титла - как Верстапен остана на косъм от "чудото на века"

"Газ до дупка" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Дария Александрова, посветена на най-бързите пилоти на планетата.

Макс Верстапен беше на косъм от това да осъществи най-великия обрат в историята на Формула 1. Отписан като аутсайдер след катастрофалния спад в средата на сезона, четирикратният световен шампион направи толкова яростно и статистически невероятно завръщане, че отнесе борбата за шампионската титла за 2025 г. чак до последната надпревара Гран при на Абу Даби. Верстапен спечели финалното състезание на пистата "Яс Марина" по доминиращ начин, но въпреки героичните си постижения в края на кампанията, той не успя да изпревари Ландо Норис за световната титла, пропускайки един от най-големите обрати в историята на спорта.

"Чудото" на Макс Верстапен през 2025 година

Ред Бул започна сезона неубедително, продължавайки да се бори с проблеми, които започнаха в средата на 2024 година. Така "биковете" се разделиха с новия си пилот Лиъм Лоусън след само две състезание и повишиха Юки Цунода от Рейсинг Булс. Междувременно Верстапен поддържаше ниво, но не обичайното, и успя да запише само 2 победи в първите 15 състезание. Така през август месец той изоставаше със 104 точки от тогавашния лидер в класирането Оскар Пиастри. От този момент нататък, завръщането на нидерландеца се превърна в едно от най-неумолимите в историята на Формула 1.

Мащабът на обрата беше изключителен. След Гран при на Нидерландия Ред Бул изглеждаше изостанал по отношение на скорост, надеждност и постоянство. Но отборът се прегрупира, въвеждайки серия от подобрения, които най-накрая разкриха потенциала на RB21. Верстапен отговори с характерната си безмилостност, печелейки ключови състезания и ограничавайки максимално щетите през трудни уикенди. Всяка спечелена точка го вкарваше все по-дълбоко в борбата за титлата, която изглеждаше на практика приключена в средата на лятото.

Верстапен направи всичко, което зависеше от него

Редица "подаръци" от страна на Макларън, съчетани с безпогрешно шампионско представяне от страна на Верстапен, го върнаха в битката за титлата, която самият той бе отписал. Дефицитът му намаляваше кръг след кръг, за да стигне до 12 точки, когато той спечели полпозиция в Абу Даби. Норис обаче запази хладнокръвие. В Абу Даби Верстапен направи всичко възможно, стартирайки от полпозиция и спечелвайки състезанието с доминация. Въпреки това, третото място на Норис беше достатъчно, за да спечели шампионата с минимална преднина. В крайна сметка нидерландецът завърши само на две точки от петата си поредна световна титла.

За Верстапен това ще остане в историята като едно от най-героичните обрати и пропуснати шансове във Формула 1. Той завършва сезона като пилота с най-много победи (8) и полпозиции (8). Така Макс Верстапен за пореден път доказа, въпреки всички проблеми и трудности, че в момента е най-добрият пилот на пистата, дори не с най-бързата кола.

