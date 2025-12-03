Община Плевен подава ръка на над 20 благотворителни каузи през декември

Община Плевен подава ръка на повече от 20 благотворителни каузи през декември - месецът на доброволчеството, на коледния дух и вярата в доброто. Те ще се случват в Коледното градче, разположено на централния площад „Възраждане“. На територията на градчета се намира Къщичка за благотворителност, собственост на Община Плевен, която местната управа предоставя през целия месец декември за нуждите на различни доброволчески инициативи.

График за

Къщичката за благотворителност

на Община Плевен

2 и 3 декември /вторник и сряда/ - Кампания в подкрепа на НПО „Дом за Бездомничета“;

4 декември /четвъртък/ - Плевен в помощ на бездомните. Кауза - събраните средства ще бъдат използвани за кастриране на бездомни котки;

5 декември /петък/ - Да помогнем на Симона Цветанова, която е с множествена склероза и с ТЕЛК 95 % с чужда помощ. Кауза - със събраните средства ще се заплати поддържаща рехабилитация в с. Тученица, тъй като Симона е с увредени долни крайници и на количка;

6 декември /събота/ - НПО „Дом за Бездомничета“. Кауза - спасяване, обгрижване и лечение на бездомни животни;

7 декември /неделя/ - НПО „Дом за Бездомничета“. Кауза - спасяване, обгрижване и лечение на бездомни животни;

8 декември /понеделник/ - Общински младежки парламент - в подкрепя на Мото Коледа и тяхната кауза за лечение на деца в нужда;

9 декември /вторник/ - Център за социална рехабилитация и интеграция - Плевен. Кауза - със събраните средства от благотворителния базар ще се заплати екскурзия на потребителите, заплащане на Коледно тържество и подаръци, посещение на спортно мероприятие и др.;

10 декември /сряда/ - Кметство Тученица. Кауза - набиране на средства за довършване строежа на църквата параклис в селото ;

11 декември /четвъртък/ - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - Плевен. Кауза - оборудване на Сензорна стая за потребителите на ДЦПЛУ;

12 декември /петък/ - Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения. Кауза - със събраните средства от Коледната кампания ще бъдат закупени хладилник с фризер и градинска тента за потребителите;

13 декември /събота/ - Фондация „Искам бебе“. Кауза – в подкрепа на семействата, които искат да имат деца и защитават техните интереси;

14 декември /неделя/ - Фондация „Искам бебе“. Кауза – в подкрепа на семействата, които искат да имат деца и защитават техните интереси;

15 декември /понеделник/ - Общински младежки парламент - в подкрепя на Мото Коледа и тяхната кауза за лечение на деца в нужда;

16 декември /вторник/ - ПГПСТТ „Г. С. Раковски“ - Плевен. Кауза - събраните средства ще се дарят на децата от Центровете за настаняване от семеен тип в Плевен;

17 декември /сряда/ - Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания. Кауза – заплащане на арт терапевтични и рехабилитационни дейности;

18 декември /четвъртък/ - „Книгите на България“. Средствата ще се използват за каузата за безвъзмездно разпространяване на българска литература сред българите;

19 декември /петък/ - „Книгите на България“. Средствата ще се използват за каузата за безвъзмездно разпространяване на българска литература сред българите;

20 декември /събота/ - Мото Коледа. Кауза - за лечение на деца в нужда;

21 декември /неделя/ - Мото Коледа. Кауза - за лечение на деца в нужда;

22 декември /понеделник/ - Кметство Тученица. Кауза - набиране на средства за довършване строежа на църквата параклис в селото;

23 декември /вторник/ - кметство Тученица. Кауза - набиране на средства за довършване строежа на църквата параклис в селото;

26 декември /петък/ - Да помогнем на Симона Цветанова, която е с множествена склероза и с ТЕЛК 95 % с чужда помощ. Кауза - със събраните средства ще се заплати поддържаща рехабилитация в с. Тученица, тъй като Симона е с увредени долни крайници и на количка;

27 и 28 декември /събота и неделя/ - „Ангели за Мони“. Кауза - Симона Барсанова е родена с кифосколиоза (това са два вида гръбначни изкривявания, събрани в едно). Средствата са нужни за лечението на детето.