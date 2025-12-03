Плевен чества 148 г. от епопеята с богата програма

Плевенчани и гостите на града имат възможност да се включат в поредица разнообразни събития, посветени на 10 декември – Деня на Освобождението на Плевен от турско робство и на признателност на гражданите към загиналите за неговото Освобождение. Програмата предвижда представяне на книги, прожекция на филм, традиционния тържествен ритуал и празничен концерт на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“.

На 3 декември (сряда) в уникалната Панорама ще бъде представен сборникът „Панорама „Плевенска епопея 1877“. Изданието съдържа спомени и документи на участници в създаването на единствения по рода си на Балканския полуостров монумент. Събитието започва в 16.00 часа.

На 9 декември (вторник) отново в Панорамата ще бъде представен каталог и изложба „Литографии от Руско-турската война 1877 - 1878 г.“ Началният час е 16.00. в същия ден, но от 17.30 часа, в арт залата на петия етаж в Регионална библиотека по повод Освобождението на града ни ще бъдат представени книги на тема „Плевен и българската история“.

Празничният 10 декември

Денят ще започне с тържествен ритуал на пл. „Възраждане“ от 11.00 часа. Свещенослужители от храмовете в града ще отслужат панихида в памет на загиналите за Освобождението на Плевен. Слово ще произнесе кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов, след което в знак на признателност пред вечния огън в Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец“ ще бъдат поднесени венци и цветя.

От 12.00 часа в зала „Катя Попова“ ще се състои прожекция на филма „Плевен: Краят на войната. Началото на Европа“, входът е свободен. Лентата е посветена на легендарната обсада на града по време на последната Руско-турска война /1877-1878 г./ и е заснета специално за 140-годишнината от Плевенската епопея. Режисьор и сценарист на лентата е Степан Поляков, главен оператор Момчил Александров, композитор е Валери Пастармаджиев, режисьор по монтажа е Цветелина Василева, изпълнителен продуцент – Вивиан Бояджиева. Заради знаменателната годишнина продуцентската компания направи снимки и в градове в чужбина, пряко свързани със събитията. Екипът бе допуснат до дворците Ермитаж и Петерхоф в Санкт Петербург, Високата порта в Истанбул, Шьонбрун във Виена и др. Сътрудниците на продукцията откриха неизвестни факти от османските архиви, а Регионалният военноисторически музей в Плевен предостави уникалния си снимков архив от онези времена.

Празничният концерт по повод 10 декември е на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“. Той започва в 18.00 часа в ДКТ „Иван Радоев“. Входът е с безплатни покани, които ще се получават на касите на ДКТ „Иван Радоев“ от 03 декември /сряда/, до изчерпване на местата в залата.