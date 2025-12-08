Зимно настроение: Ледените пързалки в София откриха сезона

София официално откри зимния сезон с четири ледени пързалки, които предлагат възможност за спорт на открито в красива паркова среда – удоволствие както за децата, така и за всички любители на зимните активности.

Зимни емоции

За четвърта поредна година най-голямата ледена пързалка в столицата, разположена в Княжеската градина на площ от 5000 кв. м, посреща посетители. Тя привлича малки и големи с дължина на леденото поле от 750 метра и приятната атмосфера сред природата.

Пързалката ще бъде отворена до 28 февруари и ще работи всеки ден от 11:00 до 22:00 часа с 4 сесии по два часа и един час между тях за обработка на леда. В делнични дни пързалката има две безплатни сесии сутрин и вечер за всички столични ученици от 10 до 18 години и може да се ползва след предварително записване.

Врати отвори и ледената пързалка в Спортен комплекс Зона Б, която за единадесети сезон предлага прекрасни условия за каране на кънки в открита паркова среда. Пързалката ще бъде отворена до 28 февруари, а работното време е от 10:00 до 21:30 часа, като последната сесия започва в 20:00 часа. От понеделник до петък от 14:00 до 15:30 часа входът е безплатен за деца и ученици.

Сезонът откри и популярната Пързалка Юнак в Борисовата градина – едно от емблематичните места за пързаляне в София, разположено сред зеленината на парка, което всяка година привлича хиляди любители на зимните забавления. Работното време на пързалката е от 10:00 до 23:20 часа. В работните дни две от сесиите от 10:00 часа и от 14:00 часа са безплатни за ученици до 13 години.

За първи път тази година ледена пързалка е част и от най-голямото коледно градче в столицата при НДК. По време на целия период на коледния базар до 28 декември посетителите ще могат да се наслаждават на пързаляне в празнична атмосфера – чудесен начин семействата да прекарат време заедно на открито. Работното време на пързалката е от 11 до 23:00 часа, а последната сесия започва в 22:00 часа.