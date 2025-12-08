С промени в Изборния кодекс: Искат връщане на машинното броене на гласовете

"Днес сме изпратили специално писмо до Народното събрание от Сдружение "Гражданска платформа" с апел за честни избори, както и конкретни мерки в промяна на Изборния кодекс. Направихме и една електронна подписка, която в момента минава 1200 човека електронни подписа", заяви в предаването "Лице в лице" по bTV адв. Петър Славов.

"Хората на протеста очакват да се случи нещо, за да има честни избори. Ако се повтори сценарият от последните парламентарни избори, напрежението може да ескалира в много по-голяма степен, отколкото сега, когато се иска оставката на правителството. Важно е вотът на гражданите да бъде защитен", категоричен бе той.

Те предлагат 10 конкретни мерки, които са насочени към това да се върне нормалността в изборния процес, да има честно отразяване на вота на гражданите. Сред тях са възстановяване на машинното гласуване с машинно броене, като да има възможност и за гласуване с хартия, премахване на редица привилегии за т.нар. политически функционери, като се започне от това да имат възможност да се кандидатират от две листи, както и в секционните избирателни комисии да са само хора с чисто съдебно минало, уточни Славов. "Много важно е професионализацията за изборната организацията. Най-после да имаме чисто съдебно минало за членовете на секционната комисия", категоричен бе Славов.

"Промени са нужни"

Очевидно, че на следващи избори не можем да отидем без никакви промени след решението на Конституционния съд, посочи Даниел Стефанов, политолог и експерт по изборни системи.

"Нищо не можем да постигнем без промени в кодекса на следващите избори. Трябва да се обърнем към проблемите, които Конституционния съд показа, както и съдилищата. Такива сериозни промени трябва да бъдат правени в мирно време. Моето опасение е, че в такъв период не могат да се правят много сериозни промени, защото не знаем кога ще имаме избори, както и има социален сблъсък. Трябва всяка една партия да приеме промените, да няма различия", коментира Даниел Стефанов, политолог, специалист по изборни системи.